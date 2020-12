Ajaccio : la municipalité offre 28 tablettes numériques à des familles des quartiers prioritaires

Ce vendredi 18 décembre, la municipalité d'Ajaccio a fait don de 28 tablettes numériques neuves à des familles des quartiers prioritaires de la ville pour réduire la fracture numérique observée pendant le premier confinement et d'en minimiser les conséquences. En effet lors de la fermeture des écoles à partir du mois de mars 2020, l'enseignement et le suivi pédagogique s'est fait en distanciel, ne permettant pas aux élèves sans ressources numériques de continuer correctement leur apprentissage. L'absence de continuité pédagogique qui en résulte a mis en difficulté scolaire les enfants concernés renforçant les inégalités déjà présentes dans ces quartiers.

Prenant en compte les difficultés rencontrées par ces familles la Ville d’Ajaccio avec le soutien financier de l'Etat (la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations- DDCSPP), et ses partenaires de l’éducation nationale, ainsi que la Collectivité de Corse (CdC), a mis en place un programme de dotation de tablettes numériques pour des familles des deux quartiers prioritaires identifiées par le Dispositif de Réussite Éducative (DRE).

Aux côtés d'Aurélia Massei-Mancini, adjointe en charge des associations, de la jeunesse et de la démocratie participative, il y avait ce vendredi le directeur de la Jeunesse et Vie des quartiers, Maurice Martinez, rappelle que des ateliers d'initiation à l'utilisation de tablettes, entre autres, sont offerts dans les EPN et lui seront proposés. Face à la maman, un technicien montre quelques gestes d'usages, "il ne faut pas avoir peur de la prendre en main, ce n'est pas si fragile ". Tandis que le DGA Frédéric Petrucci, invite a entrer un autre parent. La directrice d'Ava Basta, Aïcha Ouissa, est présente aussi. L'association est un des précieux partenaires de terrain pour développer et adapter des mesures d'aides aux personnes les plus vulnérables.