Ajaccio : la garde à vue du joueur sochalien a été levée

Le joueur du Sochaux, Christophe Diedhiou, accusé d'avoir frappé un stadier de l'AC Ajaccio ce samedi après le match, et placé en garde à vue, a été remis en liberté ce dimanche 12 septembre, a indiqué le parquet d'Ajaccio à nos confères de l'AFP, confirmant une information de France 3 Corse.



Les faits

Trois joueurs sochaliens seraient venus demander des comptes à Gaëtan Courtet, avant de monter dans le car. Le ton est monte. Un stadier aurait tenté de calmer tout le monde quand un Sochalien (visiblement non entré en cours de match) lui aurait asséné un violent coup de poing au visage, lui fracturant sans doute, au vu de son état, le nez. Résultat, un attroupement important durant de longues minutes sans autre forme de violence, le stadier demandant tout de même des comptes. En fin de soirée, le club et le stadier ont déposé plainte contre le joueur pour coups et blessures. Le joueur aurait, semble-t-il, été interpellé à l’aéroport.





Le procureur a précisé que l'enquête se poursuit pour "violences contraventionnelles" et non pour "violences délictuelles".