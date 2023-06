Ajaccio : la croisière « Rêve d’Enfance » jette l’ancre au port Charles Ornano

Voilà plusieurs jours que une aventure extraordinaire à commencé pour 22 enfants et adolescents âgés de 7 à 17 ans, atteints ou en rémission du cancer, venant de différentes régions de France. Depuis le 19 juin, ces jeunes naviguent autour de la Corse, accompagnés par treize étudiants d'HEC, sept skippers professionnels et sept intendants en médecine. Après avoir fait escale à Bonifacio et Propriano, les sept voiliers de la croisière ont jeté l'ancre mardi 27 juin dans l'après-midi au port Charles Ornano d'Ajaccio. Organisée par l'association "Rêve d'Enfance", cette croisière vise à redonner le sourire aux nouveaux matelots et à leur offrir une parenthèse enchantée dans des vies souvent confinées à l'univers hospitalier. "Cela les sort du quotidien difficile qu'ils peuvent avoir", explique Eva, présidente de l'association Rêve d'Enfance. "C'est un quotidien d'ennui, de solitude et un monde hospitalier qui est déjà très dur. C'est déjà compliqué pour des adultes, alors encore plus pour des enfants. Et la Corse et ses paysages paradisiaques sont l'un des meilleurs moyens de les faire rêver finalement."



Les petits moussaillons ont été accueillis avec enthousiasme à la commanderie du port d'Ajaccio par Jean-Pierre Aresu, adjoint à l'hygiène et à la santé, Annie Costa, adjointe à la petite enfance et à la politique familiale, ainsi que par la Ligue Contre le Cancer. Le lieu était décoré de ballons et un goûter spécial leur a été préparé, de quoi faire sourire certains d'entre eux.