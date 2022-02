Ajaccio : la crise sanitaire lui permet de réussir sa reconversion

Il y a des parcours de vie qui inspirent. Partir de rien, jouer de malchance, mais ne pas abandonner. C’est un peu l’histoire de David Faglain. Arrivé en Corse il y a quelques années avec en mire les perspectives d’un nouveau départ, il enchainera les petits boulots dans le BTP et la restauration. Pour autant, amoureux de la vie, toujours sourire aux lèvres, il arrivera à trouver son équilibre et même à atteindre un objectif qui lui tenait à cœur avec l’acquisition d’un bateau.





Malheureusement, une des tempêtes ajacciennes aura raison de l’embarcation. A l’approche de la cinquantaine alors, il nourrit une autre ambition, être son propre patron. Il quittera ainsi son dernier emploi dans une brasserie pour reprendre un bar dans la vieille ville. Il ne ménagera pas ses efforts et refera entièrement l’établissement. Mais cela a un coût. Malgré tout, il investit temps et économies dans le projet. Le bar ouvre, les clients sont au rendez-vous. Tandis que tout a l’air de se présenter au mieux, cette fois, ce sera la tempête « Covid » qui viendra anéantir ce rêve. En effet, à peine quelques mois après l’ouverture, le confinement est annoncé. Avec une trésorerie faible et l’incertitude du lendemain quant à la situation sanitaire, David préfère rester prudent et fermer le bar. Mais le confinement lui permettra de réaliser une vraie remise en question.





« Évidemment, au début, je n’étais pas déprimé car cela n’est pas dans ma nature mais quand même un peu déçu et désabusé, explique-t-il toujours avec le sourire. J’ai profité du confinement pour prendre un peu de repos et de recul mais aussi et surtout pour me poser la question qui finalement me mènera là où j’en suis aujourd’hui. Devais je retourner au salariat ou est-ce que je devais persévérer et entreprendre ? Les aléas de la vie m’ont finalement renforcé, c’est ce que je me suis dit. J’ai eu la chance également de trouver dans ma compagne et mes amis le soutien dont j’avais besoin ».

Dès lors, David Faglain réfléchit. Il ne veut pas reprendre de bar ou restaurant en voyant la situation sanitaire s’éterniser. Il se souvient alors de sa période d’emploi dans le bâtiment. « Je savais manier les volets roulants et surtout j’avais remarqué qu’il y avait des revendeurs mais pas de fabriquant en Corse du Sud. Je me suis dit que ça pourrait être une opportunité de créer un circuit court dans le BTP en proposant la fabrication sur place permettant une découpe personnalisée et adaptée aux demandes des professionnels ».



Pour cela, il cherchera le soutien de BGE Corse qui l’aidera à monter un dossier et à trouver des fonds pour son lancement auprès de CAPI. Installé depuis quelques mois sous l’enseigne Concept Fermetures dans le quartier populaire de Pietralba, David a déjà quelques commandes et clients. Il postulera prochainement pour un accélérateur d’entreprise afin de développer son chiffre d’affaire et ses perspectives à moyen et long termes. Quand on lui demande s’il n’a pas peur que la malchance retape à sa porte, son sourire s’élargit davantage. « Je ne la crains plus, des choses arrivent, mais il s’agit d’avoir la capacité de se relever rapidement et de s’avoir avancer et s’entourer. Et, surtout, il ne faut rien lâcher, croire dans ses projets et travailler, travailler et encore travailler, c’est le maitre mot ! ».