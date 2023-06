Ajaccio : deux policiers blessés lors d’une intervention

Suite à une multiplication des vols de matériaux ces derniers temps, un équipage de l’unité police secours est intervenu aux alentours de 3h30 du matin pour contrôler une personne au comportement suspect aux abords d’un magasin de matériaux dans la zone d’activités de Mezzavia.



« Lorsque les deux policiers ont procédé au contrôle de l’individu, celui-ci s’est rebellé », indique Éric Cluzeau, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, « S’en est suivie une bousculade et le grillage contre lequel se trouvaient les deux policiers et la personne a cédé. Ils se retrouvés en contrebas de quelques mètres où ils sont tombés sur du matériel ».



Une lourde chute qui a provoqué des blessures au niveau du visage pour l’un des policiers, et plutôt au niveau des membres inférieurs pour le second. « Ils sont toujours à l’hôpital à l’heure actuelle. Leur chute a été très sévère et leur état est sérieux », souligne Éric Cluzeau en ajoutant : « Nous avons ouvert une enquête pour violences contre personnes dépositaires de l’autorité publique ».



Le suspect a pour sa part réussi à prendre la fuite et est toujours recherché ce jeudi.