Ajaccio : deux Rotariens distingués

La grande famille du Rotary, représentée par des membres des clubs ajacciens ainsi que par le club Inner Wheel, était réunie vendredi dernier à Ajaccio pour honorer deux membres pour leur action au sein du club. Pierre -Paul Battesti, adjoint du gouverneur pour la Corse du Sud, et Jean-Pierre Audisio, ancien gouverneu rRotary du District 1730 / Corse- Côte d’Azur- Principauté de Monaco, parrainés par Simone Guerrini et Laurent Marcangeli, ils ont chacun reçu un PHF, du nom du créateur du Rotary club, Paul Harris Fellow. Cette distinction est une reconnaissance publique du Rotary international soulignant l’implication d’un membre en faveur du Rotary.



En cette circonstance, le maire et son adjointe, en charge la culture, ont tenu à mettre en lumière l'action remarquable du Rotary présent sur tous les continents et très impliqué dans la vie associative locale et dans le tissu économique local, au même titre que les restos du Cœur, la Fraternité du Partage, la Croix Rouge, le Secours Catholique ou le Secours Populaire.







Pour l'occasion ils étaient présents des responsables rotariens éminents tels que Norbert Turco, directeur du Rotary International, Luigi Liuzzo, Président du Codifam (ensemble des Districts Français et Francophones), Jo Peraldi, ancien Gouverneur, Paul Milon, Gouverneur du Lion’s Club, les président(e)s, les membres des Rotary Club d’Ajaccio, le Past Gouverneur Gérard Charlier de Vrainville et le Vice-Président de la com-com Esterel-Côte d’Azur.