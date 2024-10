Ajaccio : dans le quartier du Loretto, la construction de nouveaux immeubles inquiète les riverains

La mairie affirme que la construction de nouvelles voies est prévue



Une rencontre a été organisée la semaine dernière avec Nicole Ottavy, l’adjointe à l’urbanisme afin de tenter de trouver un terrain d’entente. « Mais elle se retranche derrière le PLU, alors que nous estimons que ce PLU n’est plus valable car beaucoup de choses n’ont pas été réalisées. Le contournement de la chapelle est par exemple prévu depuis 20 ans. Sur les plans c’est très bien, mais il n’y aucune réalisation qui est faite », fustige Baptiste Simeoni. Nicole Ottavy assure pour sa part que la construction de nouvelles voies d’accès pour le quartier est bel et bien prévue. « Dans ce quartier, un peu comme partout à Ajaccio, c’est vrai qu’il n’y a pas d’accès routiers formidables. Cependant, il y a deux barreaux de liaison qui sont prévus, c’est-à-dire que des espaces ont été réservés pour pouvoir mettre en œuvre les routes. De plus le tracé de la prolongation de la future rocade arrive à cet endroit. À terme, il ne devrait plus y avoir autant de problème de circulation », affirme-t-elle. Par ailleurs, elle souligne que les permis de construire concerne « deux petits immeubles de 50 et 60 logements ». « Alors que nous refusons certains permis du fait d’accès insuffisant, là les services de la voirie de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien et de la mairie ont estimé que les accès étaient suffisants », appuie-t-elle.



Pas convaincus, « tant qu’aucune infrastructure ne sera faite », les riverains ont toutefois demandé l’annulation pure et simple des permis de construire. Une hypothèse inenvisageable pour l’élue à l’urbanisme qui pointe en parallèle l’importance de la construction de nouveaux logements sur Ajaccio. « J’ai demandé au collectif de rencontrer assez rapidement l’élu en charge de la voirie et de la proximité, Jacques Billard, pour voir s’il n’y avait pas déjà des solutions à mettre en place dès maintenant. Des fois, il suffit d’un petit quelque chose pour améliorer la vie quotidienne », pose-t-elle comme solution transitoire. En attendant, les membres de l'association ne cachent pas faire face à un certain « sentiment d’abandon ». « Nous n’avons aucun service public, nous ne sommes desservis par aucun car : c’est le désert complet. Et si une catastrophe arrive, aujourd’hui nous n’avons aucune voie pour sortir. D’un côté nous faisons face à un sens interdit, et de l’autre on se retrouve devant le petit chemin étroit », déplore encore Baptiste Simeoni.