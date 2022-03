Ajaccio : "climat vélo très défavorable" selon une étude sur les usagers de la commune

Malgré une amélioration de son score de 2019, la cité impériale se classe dans les profondeurs du baromètre des villes cyclables avec un score de 2,11 sur 6. Cela équivaut à « un climat vélo très défavorable » et montre l’absence d’infrastructures cyclables adéquates selon les 590 cyclistes questionnés. Pour établir leur baromètre, la fédération se base sur plusieurs critères : le ressenti global de l’usager, son sentiment de sécurité, son confort d’utilisation, les efforts de la commune pour la mobilité en vélo et les différents services et stationnements mis en place. Sur toutes ces thématiques, seule la dernière dépasse la note de 2 sur 6.En moyenne, les centaines de personnes interrogées trouvent que les vols de vélos sont plutôt rares, que les magasins de réparation sont faciles à trouver mais que la location et les stationnements adaptés sont faibles. Mais le plus gros point noir concerne la possibilité de circuler en sécurité pour les enfants et les personnages âgées et l’interconnexion avec les communes voisines.