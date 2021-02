Le chiffre du jour : 18

À l’inverse de la Gironde qui se classe en tête avec 2526 km de pistes cyclables, les deux départements corses se trouvent en fin de peloton d'une étude qui vient de paraître. La Corse du Sud remporte même la palme du plus faible équipement avec seulement 2 petits kilomètres de piste. Tandis que la Haute-Corse devance la Creuse et la Lozère avec 16 km.



Ces résultats s'expliquent notamment par la faible densité et par l’âge plus élevé que la moyenne (30% de plus de 60 ans) de la population de ces départements. Mais ils amènent également à réfléchir sur la bonne application de la loi Laure (Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie) et sur une volonté politique d’offrir une véritable alternative à l’automobile. « En décembre 2017, la France comptait 40 201 kilomètres de pistes cyclables. Fin 2020, ce réseau cyclable a augmenté de 20 % avec près de 50.000 km avec pour objectif 55.477 km sur tout le territoire en 2022 », explique l’étude de Terra Nova. Même en Corse ?



Interrogé par nos confrères de France 3 Via Stella, un membre du conseil d'administration de l'association Velocità, qui promeut et défend ce mode de transport à Ajaccio, réagit à ces chiffres : « Nous partageons les conclusions, même s'il est possible que l'on soit légèrement au-dessus de ce qui est annoncé en termes de kilométrage […] En Corse, on est dans une société du tout voiture, mais il faut proposer des alternatives, même autres que le vélo, comme la marche ou les transports en commun. C'est compliqué, car plus on a de voitures, moins c'est attractif de se déplacer autrement. Néanmoins, si on parvient à changer les modes de déplacement, le trafic automobile sera aussi plus fluide, donc les automobilistes ont beaucoup à y gagner aussi… »



Une véritable réflexion politique mais aussi citoyenne à mener dans les années à venir sur l'Île.



* Think tank : Groupe de réflexion privé qui produit des études sur des thèmes de société au service des décideurs.