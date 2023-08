Ajaccio : circulation à contre sens entre les ronds-points M Bricolage et Gravona

Le contre sens concernera la RT21 du rond-point M. Bricolage au rond-point de la Gravona ce qui implique la fermeture de la T20 et de la T40.

Pendant la durée de ces opérations estimées à une trentaine de minutes, sur la plage horaire entre 21 et 23 heures, la Police nationale conseille d'utiliser la T22 (via Baleone) pour entrer et sortir d'Ajaccio.

"Nous appelons à la plus grande vigilance et à la prudence des automobilistes demain soir, mais également pour chacun de leurs déplacements" indique la direction départementale de la Sécurité publique de la Corse-du-Sud qui rappelle également que "ces opérations seront amenées à se renouveler jusqu'aux travaux permettant de contourner ce portique".