Ajaccio : c’est parti pour cinq jours de cinéma documentaire

Il y a quelques jours, le jury d’Arte Mare ne s’y est pas trompé en remettant leur prix au long métrage « 143, rue du désert » tant la frontière entre fiction et documentaire est de plus en plus ténue. L’association Corsica.doc propose cinq jours d’une riche programmation dans trois lieux différents sur Ajaccio : L’Ellipse Cinéma, le Palais des Congrès et L’Espace Diamant.La thématique de cette année – le rapport à la nature – est justement lié à ce à quoi nous voilà confrontés depuis plusieurs mois. Malgré le confinement, puis le dé-confinement agrémenté de mesures drastiques pour les salles, Corsica.Doc a tenu jusqu’au bout à organiser le festival en « présentiel » comme on dit aujourd’hui. Dans ces conditions restreintes, le programme se trouve lui-même réduit mais une vingtaine de cinéastes et producteurs seront présents pendant le festival.Ça débute ce mercredi à 20h30 au cinéma L’Ellipse avec la projection de The Last Hillbilly, en présence de la réalisatrice Diane-Sara Bouzgarrou (lire plus bas). A noter que ce film fait partie de la Sélection ACID Cannes 2020.Autour de cette thématique de la nature, les spectateurs pourront découvrir Acid Forest de Rugile Barzdziukaité le samedi 17 octobre à 18h au Palais des Congrès, revoir Chiens, le court métrage de Caroline Poggi à l’Espace Diamant dimanche 18 octobre à 10h mais aussi Grizzly Man de Werner Herzog ce vendredi 16 à 21h à L’Ellipse.Du côté de la compétition « Nouveaux Talents », il ne faudra pas manquer Il mio corpo, un premier film très puissant de Michele Pennetta diffusé jeudi 15 à 21h à L’Ellipse.Enfin hors-compétition, Julie Perreard viendra présenter son nouveau documentaire, Paul Quastana, portrait de campagne, dimanche 18 à 18h à l’Espace Diamant.Une programmation riche et variée à retrouver sur le site de Corsica.doc Attention : Afin de tenir le festival dans des conditions optimales, l’équipe de CORSICA.DOC adoptera toutes les mesures de prévention nécessaires pour protéger la santé des spectateurs, des invités, des bénévoles et de tous les collaborateurs.