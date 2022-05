Ajaccio a célébré le 201e anniversaire de la mort de Napoléon Bonaparte

De nombreuses personnalités rassemblées autour du maire d'Ajaccio Laurent Marcangeli et du président du Comité Central Bonapartiste ont participé ce jeudi soir à la 201e cérémonie anniversaire de la mort de Napoléon Bonaparte.

Dans une ambiance pieuse et solennelle, encadrée par les grognards de la garde napoléonienne, élus, sympathisants et autres admirateurs de l’empereur ont pu lui rendre hommage en ce 5 mai.

À la fin de la messe la cérémonie s'est clôturée autour du masque mortuaire de Napoléon, placé dans la crypte familiale, afin d’y déposer les gerbes de fleurs.





L’Empereur vit le jour à Ajaccio le 15 août 1769 et mourut le 5 mai 1821, alors qu’il fut exilé sur l’île britannique de Sainte-Hélène après la bataille de Waterloo qui mit un point final sur l’existence du Premier Empire. Le retour des cendres de l’empereur en France ne fut pourtant pas aisé et dû attendre 1840, soit 19 ans plus tard, par l’initiative du roi Louis-Philippe de pouvoir retourner à Paris.



Au sein de la crypte de la chapelle impériale se trouvent les tombes des parents de Napoléon : Laetitia et Charles Bonaparte.

Le corps de Charles ne fut ramené qu’en 1951 par la mairie de Saint-Leu-La-Forêt (Val-d’Oise en Ile-de-France). Le Cardinal Fesch, oncle de l’empereur, repose également dans la crypte. Et plus récemment, le corps de Louis Napoléon, ancien chef de la famille Bonaparte (issue de la lignée de Jérôme Bonaparte) fut inhumé au sein de la chapelle impériale en 1997 .