Ajaccio : à Campo dell’Oro, les gens du voyage sous la menace d’une nouvelle expulsion

Aujourd’hui, la communauté attend ainsi qu’on lui propose un lieu où elle pourrait s’installer de manière pérenne et digne. « Nous avons seulement besoin d’un bout de terrain avec l’eau et le courant pour lequel nous sommes prêts à payer un loyer. C’est tout ce que nous demandons », lance la jeune femme en déplorant : « Personne ne nous a proposé de solution, il faut toujours que l’on se débrouille par nous-même. Nous avons de nombreux petits enfants, nous sommes installés ici depuis très longtemps, et surtout nous sommes dans notre droit. Donc je comprends pas du tout. Nous essayons de ne pas trop embêter les gens, mais nous ne pouvons pas non plus rester sans rien ».



« Nous avons proposé à la Capa de nous mettre à disposition un terrain à Saint-Antoine qui est à l’abandon depuis des années, mais nous avons bien compris que ce serait non. Nous avons aussi évoqué un autre terrain près de la voie ferrée, mais on nous a dit qu’il manque des barrières et que sans elles nous sommes en danger. Du coup on ne peut pas non plus se mettre là-bas », dévoile encore Heidi Rodier. « Nous avons besoin d’une solution, on ne peut pas rester toujours comme cela. Même s’ils disent que nous ne sommes plus des gens du voyage car nous sommes sédentaires, nous sommes toujours considérés comme des gens du voyage et la loi impose donc de nous mettre un terrain à disposition », appuie-t-elle.



En attendant, le 24 janvier prochain, les gens du voyage sont convoqués au tribunal pour l’occupation du terrain de Campo dell'Oro où ils sont actuellement installés. Ils pourraient ensuite à nouveau être contraints à chercher où établir leur campement.

En fin d’année, la communauté avait déjà été condamnée à une amende de 5000 euros pour occupation illégale du parking de la gare de Mezzana, où elle avait établi son campement durant quelques jours, après son éviction du site de Caldaniccia.