Ajaccio : Une subvention de plus de 700 000 euros à Engie pour combler le déficit d'exploitation

Le maire tente alors de calmer le jeu : « C’est un ticket d’entrée qu’on nous a demandé de déposer, un one shot, il n’est pas question de faire de cette dépense, une dépense de routine » assure t-il, rappelant qu’un mécanisme de compensation a été acté dans la loi de finances pour 2021.



Un regret néanmoins pour Laurent Marcangeli, l’absence de concertation avec Bastia : « Nous avons été pris en étau, d’abord la ville de Bastia a signé avant nous, alors je ne vais pas polémiquer mais on n’a pas travaillé ensemble sur le sujet. À un moment, quand on se retrouve seul à défendre un certain nombre de choses, c’est plus compliqué… ».



De l’aveu même du maire, la subvention votée est « un mal nécessaire », « un pis aller le plus équitable possible et le moins grave eu égard à la suite des évènements ». À suivre donc.