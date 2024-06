Ajaccio: Une journée de dépistage et de prévention des cancers de la peau sur la Place Foch

Le comité de la Corse-du-Sud de la Ligue contre le Cancer a organisé une première journée dédiée au dépistage du mélanome sur la Place Foch d'Ajaccio, ce mercredi 5 juin. Cet événement, se déroulant dans un cadre convivial et accessible, vise à sensibiliser la population locale à l'importance de la prévention contre le cancer de la peau. « Se faire dépister est extrêmement important », rappelle le docteur Sauveur Merlenghi, président de la Ligue contre le Cancer de Corse-du-Sud. « En Corse, avec la diminution de l'épaisseur de la couche d'ozone, les rayons ultraviolets sont plus puissants et peuvent provoquer la transformation de petites tumeurs cutanées. »



Ces journées de dépistage, entièrement gratuites, offrent à chacun l'opportunité de se faire examiner par un médecin dermatologue. Il ne s'agit pas de consultations dermatologiques complètes. L'objectif principal ? Informer le public sur les dangers du mélanome et promouvoir des pratiques de protection solaire efficaces. « C'est une action de prévention et d'information », explique le docteur Merlenghi. « Bien que les traitements aient beaucoup progressé, il est crucial de dépister les mélanomes tôt. Il y a deux mesures à prendre : d'abord, la prévention, en évitant l'exposition au soleil entre 11h et 16h, et ensuite, vérifier les petites taches cutanées pour déterminer leur dangerosité et de la marche à suivre. »