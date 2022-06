Ajaccio : Une belle réussite pour les premières « Passer’elles »

BGE Corse a organisé dernièrement la clôture du dispositif « Passer’elles » que la structure mène depuis trois mois. Le but étant de faciliter l’accès à l’emploi pour les femmes de tout âge et particulièrement celles au chômage de longue durée, mère isolée ou en situation de handicap.

Autant de difficultés qui freinent parfois le retour ou l’insertion dans la vie professionnelle. « Nous avons répondu à un marché proposé par Pôle Emploi que nous avons remporté, explique Elodie Peretti , en charge du relais entre les équipes pédagogiques et Pôle Emploi. Nous avons donc lancé l ’opération Passer ’elle s le 28 mars avec une dizaine de bénéficiaires ».

Ces dernières ont suivi des modules qui ont consisté à alterner entre des ateliers collectifs et individuels une fois par semaine. Les rendez-vous collectifs ont servi à leur amener des outils pour leurs recherches d’emploi comme mettre à jour un CV, rédiger une lettre de motivation et à utiliser des outils digitaux. « Bon nombre de personnes subissent la fracture numérique, il était donc important d’y remédier, détaille Edwige Bourgoin , psychologue et conseillère formatrice. Lors des entretiens individuels, nous avons travaillé pour les aider à se projeter davantage dans leur avenir professionnel et reprendre confiance en elles. Il s’agissait de faire le deuil d’un passé afin de pouvoir avancer, mais aussi de prendre en considération les attentes qu’elles avaient et ce dont elles ne voulaient pas pour leur projet de vie et de carrière ».



Le dispositif "Passer'elles" a donc permis à quatre femmes de trouver un CDI et à deux autres de reprendre la voie de la formation.

Une belle réussite pour cette première session qui a su, à la fois, lier le besoin professionnel avec la dimension personnelle et le parcours humain.