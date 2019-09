Ajaccio : Une belle réussite pour l’édition 2019 d’Associ in festa

Malgré la chaleur persistante, les Ajacciens étaient nombreux à la manifestation annuelle « Associ in festa ». Initiée et organisée par la mairie d’Ajaccio, cet événement attire de plus en plus de familles et de curieux. La municipalité a mis le secteur associatif à l’honneur depuis quelques années avec la création du relai des associations qui diffuse largement l’ensemble des informations et actualités relatives aux associations. C’est ce même relai qui coordonne Associ in festa. L’occasion pour tous les acteurs associatifs de venir à la rencontre du public et de faire découvrir leurs activités. C’est très varié avec un vaste panel culturel mais aussi sportif. Danse country, yoga, boxe, hand, gym, échec, etc. Bref de quoi ravir petits et grands mais aussi donner des idées.





« Ma fille fait de la danse mais Lucas, mon fils de six ans n’a pas encore d’idée sur le sport ou l’activité qu’il voudrait faire, raconte Sylvie, une maman ajaccienne qui vient de visiter quelques stands. Cette journée est très intéressante, elle anime la ville, elle donne des renseignements mais elle permet également d’essayer certaines activités. Mon fils a déjà quelques idées de certains sports qu’il aimerait peut-être intégrer après ses différents essais ».Petits et grands donc ont déambulé au milieu des allées et ont pu découvrir quelques animations et spectacles. L’occasion aussi pour certains de promouvoir leurs futurs événements comme l’association Nustrale Gaming qui organise les 28 et 29 septembre prochains une grande rencontre autour des jeux vidéos au Palatinu avec de nombreux joueurs professionnels et tournois amateurs.