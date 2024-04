Ajaccio : Une Gallinule africaine repérée pour la première fois en France métropolitaine

C'est en explorant une zone humide récemment débroussaillée à proximité de l’aéroport d'Ajaccio, que le 7 mars dernier, Jacques Artieda a fait une observation surprenante. Ce passionné d'ornithologie a cru apercevoir une marouette évoluant parmi les roseaux. Mais après l'avoir observé de plus près, il a réalisé que l'oiseau en question n'était autre qu'une jeune Gallinule poule-d’eau. Son intuition a été confirmée par Bernard Recorbet, qui a également eu l'occasion de l'observer à l'aide d'une longue-vue.Les clichés pris par ce jour ont été partagés sur son blog Corse-Ornitho . Peu de temps après, un visiteur attentif, Thomas Galewski, a remarqué quelque chose d'exceptionnel. Cette gallinule ne correspondait pas tout à fait aux spécimens habituels. Il s'agissait en réalité d'une jeune Gallinule africaine, reconnaissable à son bec en grande partie jaune avec un culmen sombre bien visible. Bernard Recorbet a eu la chance de la revoir deux jours plus tard, le 9 mars, et avec Jacques Artieda, ils ont rapidement transmis un dossier au Comité d’Homologation National. Rapidement la découverte a suscité un grand intérêt dans la communauté ornithologique française car cette observation constitue, à priori, une première pour la France métropolitaine.La Gallinule africaine, de petite taille comparée à son homologue européenne, mesure environ 22-23 cm, contrairement aux 30-38 cm habituels. L'oiseau observé en Corse était immature, se distinguant par son bec épais et sa coloration brun-olive sur le dos, ainsi que par son cou gris brun clair, selon les précisions du site ornithomedia.com. Bien que présentes en Afrique tout au long de l'année, de nombreuses populations de Gallinules africaines sont migratrices. Elles cherchent des habitats temporaires offrant des conditions favorables, notamment des zones humides, qu'elles quittent lorsque celles-ci se dessèchent.Cette observation en Corse constitue la quatrième donnée pour l’Europe continentale, les trois précédentes ayant été signalées en Espagne. Elle met en lumière l'intérêt insoupçonné de la Corse pour l'ornithologie, notamment en tant que lieu de découverte d'oiseaux rares venus du Sud.