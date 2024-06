Ajaccio : Un motard décède après une collision avec un camion

Un accident de la circulation impliquant une moto et un camion a eu lieu vers 9 heures ce mardi 11 juin sur la route T20 entre les ronds-points de Socordis et Caldaniccia à Ajaccio. Pour une raison que l’enquête devra déterminer, le pilote de la moto s’est retrouvé est décédé malgré l’intervention rapide des sapeurs-pompiers. Le conducteur du camion a quant à lui subi des blessures légères La circulation sur une partie de la RT20 a été interrompue pour permettre les opérations de secours. Une déviation a été mise en place, mais le trafic dans la zone a été très ralenti. Le Samu et la police étaient également présents sur place.