Ajaccio : Un chèque de 18 000 € en faveur de l’Ukraine

"Malgré un contexte économique complexe, les clients des établissements E.Leclerc d’Ajaccio ont été les principaux acteurs de cette réussite." commente la direction des établissements E.Leclerc d’Ajaccio qui annonce avoir récemment remis un cheque de 18 000 euros à l’association Solidarité Corse-Ukraine, fondée au début de la guerre en Ukraine par le docteur Nataliya Khobta Santoni, praticienne hospitalière en oncologie au Centre Hospitalier d’Ajaccio, d'origine ukrainienne.



"Cette collecte démontre une nouvelle fois qu'en Corse la générosité possède une place majeure" commente la direction en remerciant les clients, le personnel et les bénévoles pour leur implication : "la mobilisation a été en effet totale : l’implication du personnel de l'enseigne et des bénévoles a joué un rôle de première importance dans cette collecte qui a été un véritable succès de solidarité. Les magasins E.Leclerc d’Ajaccio tiennent une nouvelle fois à remercier l’ensemble de leurs clients qui ont fait, à nouveau, preuve d’une immense et indispensable générosité."



À propos de l’association Solidarité Corse-Ukraine

L'association a pour but de faire face aux besoins des populations confrontées à la guerre. La première des urgences est la récolte de dons financiers, qui seront ensuite distribués via Médecins du Monde, dont le docteur Khobta est membre depuis 2014. Les dons financiers seront adressés en urgence aux associations qui sont déjà sur le terrain depuis plusieurs années et qui connaissent exactement les besoins.Ces associations sont capables d'acquérir et distribuer sur les zones de proximité avec des transports les plus courts possibles.