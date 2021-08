Ajaccio : Pierre-Paul Marchini expose à ciel ouvert !

Quoi de plus beau que d’exposer des toiles à ciel ouvert ? Disposées au regard des passants qui déambulent le long du quai du port Charles Ornano et devant yachts et bateaux amarrés sur le quai, ou encore locaux ou touristes qui prennent l’apéritif ou dînent en famille ou entre amis. C’est, en effet, devant cette scène insolite en la circonstance que s’est déroulé, ce jeudi en début de soirée, le vernissage d’une exposition de Pierre-Paul Marchini. Une idée de Paul Corticchiato directeur du port et qui souhaite y apporter une dynamique nouvelle en favorisant l’art, la culture sous toutes ses formes mais pas que…

« Nous avons procédé à un réaménagement des quais afin de favoriser les promenades, souligne ce dernier, les terrasses ont donc été réduites de manière à laisser un passage plus important. Dans un deuxième temps, il s’agit de doter l’ensemble d’un atout culturel important et indispensable à nos yeux. C’est en rencontrant Pierre-Paul Marchini, que l’on ne présente plus, qu’il a été décidé d’ouvrir ce type d’événements. »

De son côté, l’artiste a donc été sollicité. « Tout s’est enchaîné en peu de temps, raconte-t-il, je travaillais sur des toiles, elles ont été façonnées de manière à répondre à cette demande particulière, à avoir toutes une certaine cohérence. J’en ai choisi d’autres susceptibles d’intégrer ce paysage... »

Surnommé « l’épéiste » de par la technique bien particulière qu’il pratique au couteau, ce dernier est considéré comme l’un des maîtres de l’art contemporain à la renommée internationale puisqu’il expose notamment en Italie, aux USA à Paris...Un maître au talent immense mais qui n’oublie pas d’où il vient. « Exposer ici quelques centaines de mètres de la vieille ville où je suis né a une portée symbolique majeure à mes yeux. Ce moment est d’une grande émotion. »



Vers d'autres initiatives

Un tantinet rebelle en délicatesse avec tout ce gravite autour de l’art, le peintre n’ a pas hésité en octobre dernier, a créé une page facebook « No art », pour, dit-il, «mettre un coup de pied dans la fourmilière du monde de l’art. Je suis un peintre du peuple. Et quand certaines personnes pensent qu’elles ne peuvent pas approcher mes toiles, je pratique des prix adaptés parce que l’art doit être accessible à tous. »

Passé maître dans l’art abstrait, l’Ajaccien évoque « la peinture de l’âme » qu’il décline sous diverses couleurs et formes, passant de l’intangible au tangible, de l’esprit à la matière et vice-versa dans un mouvement perpétuel qui interpelle ce qu’il y a de plus subtil chez l’observateur. « C’est aussi l’âme corse que je peins, rappelle l’intéressé, entre joie et peine, bonheur et souffrance. » Une dualité qu’il parvient à transcender grâce à l’art du couteau qui façonne les couleurs à sa guise…

C’est ainsi, et à travers « Isula bella », « Ouragan », « Eruption », « Renaissance » ou « La ronde des temps » où l’aspect métaphysique de son art se révèle, que Pierre-Paul Marchini propose un voyage au centre de nous-mêmes et à ciel ouvert.

« L’art dans la rue est essentiel, glisse en guise de conclusion Simone Guerrini, adjointe déléguée à la culture, les gens accèdent directement à l’art. Quant à Pierre-Paul, c’est un artiste de renommée mondiale, il exprime à travers son art, ses révoltes, ses sentiments, son âme. Et nous en livre un ressenti. C’est une initiative que nous entendons partager et bien sûr renouveler. »

Paul Corticchiato, lui, a déjà de la suite dans les idées. D’autres manifestations devraient rapidement voir le jour si les conditions sanitaires le permettent. En attendant, Pierre-Paul Marchini décline son art tous les soirs de 19 heures à minuit jusqu’au 8 août.