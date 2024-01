Ajaccio : Opération en cours pour relever l'épave du navire Poyema coulé en 2017

Depuis le 15 janvier 2024, une opération de grande envergure est en cours pour relever l'épave du navire Poyema, échoué depuis la tempête Bruno en décembre 2017 dans le golfe d'Ajaccio. Sous l'égide de la préfecture maritime de la Méditerranée, cette mission délicate mobilise les compétences de la direction de la mer et du littoral de Corse (DMLC), du groupement de plongeurs démineurs (GPD) de la Méditerranée, du bâtiment de soutien et d'assistance affrété (BSAA) Pionnier, et de la base navale d’Aspretto.



L'objectif de l'opération est clair : préserver l'environnement marin et garantir la sécurité du plan d'eau avoisinant. L'épave doit être extraite de la zone rocheuse où elle est échouée et ramenée vers le port d'Ajaccio. En raison des contraintes géographiques, l'opération se déroule en mer, impliquant une coordination précise et des expertises pointues du GPD et de la Marine nationale.



Ce relevage, s'étalant sur une dizaine de jours, passe par plusieurs étapes cruciales, dont la consolidation de la coque, l'épuisement des fonds du bateau, la vérification de la stabilité, l'ajout de flottaison, l'extraction de la zone rocheuse, le remorquage vers le port, et enfin, le hissage à terre. La maîtrise technique et l'expertise du GPD sont essentielles pour la réussite de cette opération complexe.