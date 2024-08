Ajaccio : Napoléon Bonaparte a toujours la cote auprès des vacanciers

À Ajaccio, au 1er de la rue saint-charles, une centaine de personnes patientent dans une file d’attente. Certains sont là depuis 45 minutes. Toutes et tous s’apprêtent à découvrir la maison natale de Napoléon Bonaparte, où ce dernier vécut jusqu’à l’âge de neuf ans. Depuis son bureau au troisième étage, Antoine Andreani, responsable du musée, scrute les caméras de surveillance : « C’est impressionnant. Malgré l’ouverture en continu qui n’existait pas auparavant, nous avons du mal à faire rentrer tout le monde. Nous enregistrons une hausse de 22% par rapport à l’année dernière sur le mois de juillet, avec 800 à 1000 personnes par jour. 2023 était déjà une bonne année avec 93 000 entrées mais 2024 risque de la dépasser et d’être ainsi l’année record depuis l’ouverture du musée en 1968. » François Moracchini, technicien des services culturels, ajoute : « Si on remarque une baisse de la fréquentation touristique globale en Corse, elle ne se confirme pas, bien au contraire, à la Maison Bonaparte. L’aura de Napoléon ne faiblit pas. La proximité avec les bateaux de croisière joue beaucoup. »



"Je suis fan de Napoléon"

Pour Alexis, 18 ans, qui vient de Dordogne et qui n’est de passage qu’une journée à Ajaccio, la découverte de la Maison Bonaparte représente une étape incontournable : « Je suis fan de Napoléon Bonaparte et de l’histoire de sa vie. Il représente le patrimoine français, puisqu’il est connu à l’international. Cet endroit regorge de secrets d’histoire. C’était un grand général et je suis passionné par l’armée. » Parmi les trésors du musée, des armes, dont l’épée de Napoléon qui lui appartenu lorsqu’il était colonel, mais aussi un somptueux mobilier d’époque dont des commodes acquises par Laetitia Bonaparte, sa mère, grâce à l’argent du Directoire.



Laura, parisienne de 32 ans, s’émerveille : « C’est captivant de pouvoir marcher sur ses traces et de se faire une idée concrète de l’endroit où il a vécu. La galerie en parquet de noyer est somptueuse, on se rend compte que les Bonaparte était une famille aisée et avaient un coté luxe. » Céline, chargée de la surveillance du musée, précise avec amusement que la majorité des demandes portent sur la taille des lits : « La légende veut que l’empereur était petit, pourtant il mesurait 1m68, ce qui était assez grand pour l’époque. Les lits sont petits car les gens dormaient assis. On nous demande souvent si les peintures sont d’origine, la réponse est oui, elles ont été restaurées. »



Bonaparte fascine toujours

Florine, 39 ans, vient de Reims. Elle est venue en famille : « Je voulais faire découvrir cet endroit à mes enfants. Napoléon Bonaparte fait partie de l’histoire de la France et de la Corse. J’ai appris beaucoup de choses, je ne me souvenais plus que son grand-père et son oncle étaient nés ici. » Son mari fait une halte devant le masque mortuaire : « C’est fascinant de pouvoir imaginer les traits du visage de l’empereur a travers ce masque. » La foule s’amasse soudainement devant une chaise à porteurs, celle sur laquelle Laetitia Bonaparte aurait ressenti ses premières contractions à la Cathédrale puis aurait été transportée jusqu’à la maison natale avant d’accoucher.



Un peu plus loin, une maquette du bateau qui a ramené les cendres de Napoléon attire la curiosité des enfants. « Bonaparte fascine petits et grands », sourit Céline, qui poursuit sa ronde de surveillance. Alors que les journées napoléoniennes vont démarrer ce mardi 13 aout, le mythe Bonaparte est loin de s’éteindre.