Ajaccio : Lucien Felli nous a quittés

Lucien Felli s'est éteint ce 24 Mars à Paris. Inscrit au barreau de Paris puis à Ajaccio était à Bastelica il avait prêté serment dans la Capitale en 1969, l'avocat avait assuré la défense de nombreux militants nationalistes, une cause qu'il avait défendue jusque dans les urnes en menant une liste - Aiacciu Cità Corsa, Cità Viva" - aux municipales d'Ajaccio en 2008.



Mais Lucien Felli s'était engagé politiquement bien avant cet épisode ajaccien. Proche d'Edmond Simeoni, il avait été élu à l'Assemblée de Corse sur la liste du leader autonomiste avant de créer son propre groupe - UPC Sud Diaspora. A l'époque il présidait la commission de la culture, de l'éducation et de la formation.



Sur le plan judiciaire ses dossiers l'ont amené à plaider aussi bien à Paris qu'en Corse et même en Nouvelle-Calédonie.



Mais au-delà de la défense de la Corse, de sa cause et de ses habitants Lucien Felli avait une grande passion : celle du football. L'attaquant longiligne qu'il fut l'amena en 1972 - alors qu'il était à Paris - à fonder avec plusieurs autres personnalités le Variétés club de France qui sous son impulsion et celle de ses frères ainsi que des frères Thétard effectua sa première sortie en... Corse.

Lucien Felli était aussi l'un des piliers de la Squadra Corsa - qui rassemble l'élite des footballeurs corses - qu'il avait contribué à relancer avec Dédé di Scala