Ajaccio : Les voiliers s’apprêtent à prendre la mer pour la Corsica Classic

Dès ce jeudi 22 août, sur une mer d’huile et sous une brise légère, une dizaine de voiliers d’exception hisseront les voiles au départ du port Charles d’Ornano, à Ajaccio, pour s’affronter dans le cadre de la Corsica Classic. Au fur et à mesure du parcours, ils seront rejoints par cinq autres voiliers, et feront ainsi mouillage à Portigliolo, Propriano, Campo Moro, Saint Cyprien et Bonifacio pour l’escale finale. « Ceux qui sont là dès le démarrage ont plus de chances d’être leaders », précise Thibault Assante, le créateur de la course, qui ne cache pas sa fierté : « Cette course est devenue un événement incontournable en Méditerranée. Elle rayonne en Australie, en Suède, en Angleterre et dans le reste du monde. Elle est unique puisqu’elle est itinérante. C’est une compétition, mais aussi une belle réunion familiale, avec des moments d’échange très forts. Le spectacle et l’ambiance seront au rendez-vous. Certains participent pour gagner et d’autres pour être aux premières loges d’un décor exceptionnel. En fin de saison, l’eau est encore chaude, le soleil brille sans brûler, on profite à fond. La Corse a un côté exotique. La culture de la mer, c’est prendre le temps de vivre en fonction des conditions météorologiques. C’est la nature qui dicte ce que l’on va pouvoir faire. Nous avons de la chance. Selon les prédictions, les conditions sont, comme disent les Anglais, Régate Champagne : un plan d’eau plat et une bonne brise de dix à quinze nœuds. » se réjouit-il.



Créée en 2010, la Corsica Classic a vu défiler des bateaux exceptionnels. En 2022, elle a par exemple accueilli le plus ancien voilier de l’histoire de la régate, le SY Sky, âgé de 132 ans. Cette année, la course compte plusieurs nouveautés : « Nous avons ouvert la compétition à une classe de voiliers insulaires, venus des quatre coins de l’île. Nous accueillons également un bateau dont l’équipage est 100% féminin. » ajoute Thibault Assante. La taille minimum du voilier demeure de neuf mètres, « car les conditions météo peuvent être compliquées, notamment dans les bouches de Bonifacio. »



Benjamin, marin franco-australien de 32 ans, voguera à bord du Swan Eve : « Un ancien participant m’a parlé de cette course en des termes élogieux et m’a recommandé de m’inscrire. Même après avoir fait le tour du monde, la Corse reste un endroit exceptionnel pour naviguer en bateau, à la fois pour le plan d’eau et le spectacle, mais aussi pour l’ambiance et la culture. On vient faire la course, mais aussi passer du bon temps » sourit-il, lunettes de protection anti-UV sur les yeux et une cigarette au coin de la bouche. Parmi son équipage, une Française, une Italienne, une allemande et deux anglais. Parmi les temps forts attendus lors de cette Corsica Classic, le bateau SY Emily, construit en 1924 et médaillé d’argent pour les JO de Paris, qui va célébrer ses cent ans à Bonifacio le mardi 27 août. Ce jeudi, des femmes atteintes ou en rémission d’un cancer du sein pourront monter à bord de ces œuvres d’art flottantes « pour faire rêver le temps d’une journée. »



Demain soir, à Portigliolo, la jeune génération de l’école de voile pourra découvrir sur la plage ces voiliers d’exception qui représente « Le Graal. Ils rêvent de naviguer un jour à bords de ces bateaux. »



La remise des trophées aura lieu sur les hauteurs de la citadelle de Bonifacio, le mercredi 28 août, pour un final grandiose. Les heureux gagnants recevront des couteaux fabriqués par les Terrasses d’Aragon. Toutes et tous repartiront riches d’une aventure inédite, des souvenirs plein les yeux.