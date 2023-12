Ajaccio : Les écoliers de ND de l'Assomption se mobilisent pour offrir des cadeaux de Noël aux enfants ukrainiens

En cette période de partage et d'amour c'est avec esprit altruiste que l'association Solidarité Corse-Ukraine s'est associée à l'école Notre Dame de l'Assomption pour une initiative pleine de cœur. Baptisée "Noël des Enfants", cette mission avait pour but d'offrir un peu de magie aux jeunes Ukrainiens. Les élèves de l'école de l'Assomption à Ajaccio ont participé activement à cette noble cause sous la direction de M. Raimondo, de William Nusbaum et de toute l'équipe pédagogique. Ensemble, ils ont confectionné des sacs de Noël emplis de friandises et de petits cadeaux. Une initiative touchante qui, bien que née en Corse, a voyagé jusqu'en Ukraine.

Le 13 décembre, ces précieux présents ont pris la route de l'orphelinat d'Uzhgorod en Ukraine. L'association a également ajouté des clémentines et des canistrelli pour partager un peu de la culture corse avec les destinataires.

Cette mission de solidarité a été rendue possible grâce à la générosité de nombreux donateurs, parmi lesquels le secteur paroissial de la Gravona du Père Coeroli s'est distingué par son soutien exemplaire.