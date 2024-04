Ajaccio : Le rideau se lève sur l’Empire

La cité impériale retrouve enfin son théâtre ! Ce mercredi soir il y avait foule sur le cours Napoléon à l’occasion de la soirée d’inauguration de l’Empire version 2.0, à la veille de la réouverture officielle au public de ce lieu mythique du centre-ville d’Ajaccio. L’aboutissement d’un projet de longue date porté par l’organisateur de spectacles Michel Marti.Ouverte pour la première fois en 1958 et fermée depuis 2015, la salle a fait peau neuve au fil de six mois de travaux – financés à 60% par la Collectivité de Corse - qui lui ont permis de retrouver son lustre d’antan. La volonté de Michel Marti était en effet de préserver l’esprit et l’âme du lieu en conservant sa décoration à l’inspiration « Art déco », ses emblématiques rideaux et sièges rouges, ses dorures, ainsi que ses luminaires psychédéliques, son double escalier et sa verrière qui a pour sa part été refaite à neuf. La structure a par ailleurs été réhabilitée au niveau sécurité et modernisée du point de vue technique grâce à l’installation d’un système de son et lumière dernier cri. Enfin, la scène a été repensée et agrandie, ce qui permettra à l’Empire d’accueillir des troupes d’artistes plus importantes.