​Ajaccio : « L’Empire » se dévoile avant sa future réouverture

Près de 700 000 euros de travaux, une participation de la Cdc à hauteur de 60%

Des travaux qui vont coûter près de 700 000 euros financés à 60% par la Collectivité de Corse, les 40% restant par l’association qui va exploiter pendant au moins 12 ans la salle, par le biais d’un bail la liant à la famille Olivetti/Valle, propriétaire des lieux : « Quand j’étais petit et que je venais voir des films ici je ne le voyais pas comme un futur outil de travail. Mais notre société se structurant, et vu le potentiel inexploité, c’est une grande fierté d’y investir les lieux et d’y programmer ».

Justement la salle ouvrira aux alentours du 13 avril avec une soirée surprise, avant la pièce « le Jour du Kiwi » de Gérard Jugnot, le 18 avril, puis le concert le Louane, le 20 avril et Feli, le 16 mai, notamment. Les galas de danse seront également fortement de retour au Théâtre après un intermède du côté du Palatinu. La Ville d’Ajaccio aidera quant à elle au niveau du fonctionnement et de sa programmation culturelle avec notamment une quinzaine de dates sur l’année. Une aide indispensable pour Michel Marti : « Aucun théâtre dans une ville comme Ajaccio ne peut être viable sans un soutien public avec une politique culturelle forte. C’est le cas par la Collectivité de Corse concernant le montant des travaux et la Ville d’Ajaccio par une partie de sa programmation culturelle qui va migrer de l’Espace Diamant à l’Empire ainsi qu’un complément de subvention pour nous aider à boucler notre budget ».



Une visite effectuée sous le regard particulièrement attentif de Stéphane Sbraggia, tout heureux de voir la renaissance de « L’Empire » : « C’est un équipement qui sera dédié au spectacle vivant et Ajaccio manquait cruellement de ce type d’infrastructures. Au niveau municipal, nous travaillons ardemment pour que la Ville puisse se doter d’outils culturels. Aujourd’hui, nous réanimons quelque chose qui est cher aux Ajacciens. Il y a une part d’émotion importante. Cela permet de soutenir le dynamise d’un centre-ville qui est en train de revivre ».



L’Empire devrait rouvrir ses portes avec une jauge maximum de 960 places et une partie basse modulable notamment au-devant de la scène. Que le spectacle commence.