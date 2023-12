Ajaccio : Le projet du téléporté déclaré d'utilité publique par le préfet

Le 4 décembre, le préfet de Corse du Sud a approuvé le projet du téléphérique d'Ajaccio en le déclarant d'utilité publique. Cet accord est étayé par deux arrêtés préfectoraux permettant l'acquisition des terrains nécessaires au projet et la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune d'Ajaccio avec le projet. Le premier arrêté confirme la cessibilité des parcelles requises, permettant ainsi l'acquisition des terrains indispensables et, au besoin, des expropriations. Parallèlement, le second arrêté confirme la cessibilité des parcelles tout en assurant la conformité du plan local d'urbanisme d'Ajaccio avec les orientations d'aménagement et de programmation, le plan de zonage modifié, et le règlement modifié.Cette déclaration d'utilité publique fait suite à l'avis favorable émis par l'enquêteur public en septembre dernier, mettant en avant le rôle potentiel du futur téléphérique urbain dans la réduction du trafic et le désenclavement de la région de Mezzavia-Stiletto.