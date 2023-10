Ajaccio : Le palmarès 2023 du festival Corsica.doc

Dans la compétition des nouveaux talents (premier, deuxième ou troisième film), le jury professionnel a remis le prix du long métrage documentaire à « Pierre feuille pistolet » de Maciek Hamela et celui du court à « Borj el Mechkouk » de Driss Aroussi. Pour rappel, ce jury était composé de Charles Tesson, Olivia Cooper-Hadjian, Robert Colonna d'Istria, Marie-Hélène Folacci et Marie-Ange Fanton Paoletti.



Le prix alternatif de la CCAS est revenu à « Up the river with acid » de Harald Hutter. Enfin, le jury jeune a salué le formidable travail de François Charles (photo) avec son film « OPD », prix du court et, comme leurs ainés, « Pierre feuille pistolet », pour le long. Le festival documentaire Corsica.Doc se termine ce dimanche soir avec la toute première projection de Belorusskaya de Pascal Tagnati, à 20h30 au cinéma L’Ellipse.