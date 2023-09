Ajaccio : La réalisatrice Catherine Corsini attendue au Festival Isula Mondi

Pour sa première édition, le festival Isula Mondi a remporté un franc succès. Initié par Anne-Marie Luciani, ce projet avait pour ambition d’organiser, en Corse, des rencontres cinématographiques et littéraires dédiées aux îles du monde entier. Cette année, c’est l’Islande qui était l’invitée d’honneur.



Depuis mercredi 20 septembre, entre le Lazaret et les cinémas Ellipse et Laetitia, plusieurs événements culturels se sont ainsi succédé en présence de personnalités engagées. Julie Allione, directrice de casting, scénariste et réalisatrice française, présentait ce jeudi le documentaire « Lutte jeunesse » de Thierry de Peretti, mis en parallèle avec le documentaire « Reykjavik, des elfes dans la ville », de Sólveig Anspach. « Nous avons réussi cette mise en miroir. Nous avons essayé d’organiser des débats intéressants autour de l’insularité et de la jeunesse. Comment font ces ados pour vivre sur une île, avec le poids de la famille ? Ces rencontres ont attiré beaucoup de monde. » se réjouit Anne-Marie Luciani.



D’autres invités de prestige sont attendus avant la fin du festival, comme la réalisatrice Catherine Corsini, plusieurs fois sélectionnée en compétition au Festival de Cannes, qui viendra présenter son film « Le retour », ce dimanche à 19 heures au cinéma Ellipse. Ce long-métrage raconte l’histoire de Khédidja, employée sénégalaise d'une famille aisée, qui revient en Corse avec ses deux filles, quinze ans après avoir quitté l’île dans des circonstances tragiques.



Dès ce soir, à 18 h 30 au Lazaret, c’est Jón Kalman Stefánsson, auteur islandais mondialement connu, qui viendra parler de son œuvre « Ton absence n’est que ténèbres ». Puis « L’effet aquatique », le dernier film de l’Islandaise Solveig Anspach, sera diffusé en plein air. « Nous sommes très fiers de cette programmation. Les planètes se sont alignées favorablement. J’ai réussi à créer des liens et à tisser des réseaux, notamment avec l’ambassade d’Islande. », précise Anne-Marie Luciani. Galvanisée par ce succès, l’équipe du festival Isula Mondi travaille déjà sur l’édition de l’an prochain : « Nous inviterons de nouveau une île lointaine et surprenante. La seule condition, c’est que ce territoire possède une production littéraire et cinématographique tout aussi riche que l’Islande », conclut la présidente.