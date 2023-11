Ajaccio : « La navette de Bodiccione reprend normalement à partir de demain matin »

En marge du Conseil Communautaire de la CAPA, Stéphane Vannucci, le Président de la SPL Muvitarra et Vice-Président Mobilité et Déplacements du Pays Ajaccien, a tenu à annoncer la reprise de la navette de bus entre Bodiccione et le quartier des Cannes, à compter de demain matin : « C’est une tempête dans un verre d’eau. La volonté politique est claire et elle n’a pas déviée. La SPL transports a été mandatée pour desservir le quartier de Boddicione qui a besoin de rester connecté aux autres quartiers et à la Ville. Notre demande n’a pas changé, mais le service a été soumis à des contraintes techniques et de sécurisation du réseau qui ont malheureusement entraîné l’arrêt provisoire de la ligne. Tout est désormais réglé, le service reprend demain. J’ai conscience de l’inquiétude qui a pu naître au sein du quartier, mais je tiens à rassurer la population ; nous tenons nos engagements. Il suffit de se rappeler les propos tenus par le président de la Capa pour comprendre l’attachement que nous portons à notre outil et c’est en responsabilité que nous mettons tout en œuvre pour que le service soit rendu aux Ajacciens et au plus juste coût. Mettons notre énergie au service de cet objectif collectif et les actionnaires que sont la ville et la Capa travaillent en ce sens au côté de la SPL. Avec Stéphane Sbraggia nous sommes convaincus que la politique en matière de mobilités durables est vitale pour le territoire et le réseau urbain des bus est à ce titre une pièce maîtresse d’une politique plus globale qui mise sur la connexion entre les quartiers et le développement des modes alternatifs au tout voiture ».



Satisfaction du côté du STC

Du côté des syndicats et de la SPL Muvitarra, certains évoquent également des retards de paiement de la CAPA envers la SPL, qui aurait conduit la Direction à supprimer temporairement la ligne conduisant au quartier populaire. Un coût de 250 000 euros pour la navette de Bodiccione et de 300 000 € pour celle de l’ancien hôpital est évoqué. En mars 2024, le nouveau Contrat d’Obligation de Service public, établi tous les six ans, inclura bien le trajet mis en cause.

Dans tous les cas, le service reprendra normalement demain à la grande satisfaction de Cédric Faure et Sébastien Cerati, les délégués STC, à l’origine de la mobilisation : « Quels que soient les motifs, nous ne voulons pas entrer dans une polémique stérile. Nous sommes satisfaits des annonces qui nous ont été faites hier soir. Nous sommes très impliqués socialement au sein de l’entreprise Muvistrada afin que les usagers soient satisfaits de notre engagement. Il y a beaucoup de personnes âgées, qui utilisent régulièrement cette ligne, et il était primordial qu’elle soit maintenue ». Don’t act. Selon nos informations, Stéphane Vannucci devrait d’ailleurs être présent dès demain à la rencontre des usagers en utilisant la fameuse navette.

Mardi en fin d’après-midi, les chauffeurs STC, en signe de protestation, avaient effectué un débrayage et avaient rentré les bus au dépôt du Vazzio avant de reprendre de normalement le service hier matin. Une mobilisation qui avait perturbé le réseau ajaccien durant plusieurs heures.