Ajaccio : La manifestation « Assassini, Maffiosi, Fora » prévue samedi, reportée au 8 mars

« La maman de Chloé nous a demandé, avec une intense émotion, de surseoir à cette manifestation. Nous respecterons cette volonté ». Dans un communiqué commun, les collectifs Massimu Susini et a Maffia nò, a vita iè, qui avaient appelé à manifester ce samedi à Ajaccio sous le mot d’ordre « Assassini, Maffiosi, Fora », indiquent le report de ce rassemblement par respect pour la famille de Chloé, assassinée par balles à Ponte-Leccia le 15 février dernier.« Nos pensées accompagnent toute sa famille dans cette terrible épreuve. Nombre de membres de nos collectifs et tant d’autres Corses savent, et comprennent, malheureusement ce que signifie cette épreuve », écrivent les deux collectifs.Ils appellent par ailleurs tous les Corses à se joindre à eux le samedi 8 mars dès 14h au départ de la gare d’Ajaccio pour participer à une manifestation qui aura vocation à expriment publiquement le rejet de la violence mafieuse par la société corse. « Deux arrêts sont prévus : devant la préfecture et devant la Collectivité de Corse », précisent-ils.