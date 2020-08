Ajaccio - La disparition de Pierre Bessiere : l'hommage de Simon Renucci

C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que nous apprenons, la disparition de notre ami Pierre Bessiere.

Pierre vient de nous quitter et déjà nous mesurons le vide immense qu’il laisse dans nos cœurs, nos mémoires, dans nos vies.

Figure emblématique de la ville d’Ajaccio et de la Corse, Pierre Bessiere a voué sa vie entière à un engagement inlassable au service de ses compatriotes, e l’intérêt général et du bien commun.





Nous saluons avec ferveur et sincérité, ses grandes facultés d’écoute et d’empathie, son profond humanisme, son indéfectible esprit de justice, de solidarité et de fraternité.

Tant de vertus républicaines et humanistes qu’il a servies sa vie durant et qui suscitent le respect de tous.

Profondément ancré dans son territoire, il exerça avec une volonté et une opiniâtreté exceptionnelle, sans doute inégalées, ses engagements envers les autres que ce soient en qualité d’enseignant, puis de directeur de la Fédération des Œuvres Laïques, et plus tard de la FALEP.





Pierre Bessiere aura été nous seulement un « honnête homme », dans tous les sens du terme et au sens que lui accordaient les humanistes, mais avant tout et surtout un « homme naturellement bon ».

Pierre Bessiere aura été l’inlassable défenseur des valeurs républicaines de Liberté, d’Egalité et de Fraternité qu’il aura portées au plus haut degré d’engagement et de conviction.

Il croyait, et a milité sans relâche, pour la liberté individuelle et collective. Tant de vertus démocratiques qui placent au-dessus de toute la liberté éclairée des choix personnels comme politiques, de la liberté de conscience et, avant tout dans son expression dans le cadre d’une élection sans entrave, sans compromis et sans compromission.





Il est de bon ton, aujourd’hui, de déclarer que le peuple est contre la Démocratie, mais pour Pierre Bessiere il ne saurait y avoir de peuple libre sans véritable Démocratie.

Pour Pierre Bessiere, Peuple et Démocratie sont indissolublement liés. Et s’attaquer aux fondements de la Démocratie c’est vouloir asservir le Peuple à des intérêts particuliers, ou pire à des intérêts partisans.

Cela aura été le fil rouge qui a marqué son cheminement d’homme et de citoyen.





Pierre Bessiere est issu d’une lignée de résistants et il est immergé dès son plus jeune âge, dans la vie politique de notre région. Il aura ainsi incarné, au plus haut point cet esprit de Résistance dans notre société qui a tant connu de bouleversements et de changement s rapides, au point de désarçonner les esprits les plus forts et les plus lucides. Lui n’aura jamais varié, fidèle dans ses convictions, dans ses engagements, dans ses amitiés.





Pierre Bessiere a été une voix qui a beaucoup compté à Gauche, comme parmi les progressistes et au-delà parmi les démocrates et républicains sincères, tous ceux qui sont épris de liberté et de vérité, valeurs pour lesquelles, eux comme lui, ne transigeront jamais.

Quelles belles leçons de courage, d’endurance, d’humanité et de loyauté nous lègue Pierre