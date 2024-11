Ajaccio : La « Nuit des Témoins 2024 » pour honorer les martyrs de la foi

À Ajaccio, c’est l’église Notre-Dame de l’Assomption qui accueillera la veillée de la « Nuit des Témoins 2024 » ce dimanche 17 novembre de 16h à 18h. Organisé chaque année depuis 15 ans par l’Aide à l’Église en Détresse (AED), cet événement national a pour but de rappeler le souvenir des prêtres, religieux et religieuses assassinés dans l’année en raison de leur foi. L’AED, fondée en 1947 dans un esprit de réconciliation par le père Werenfried, est une fondation internationale qui soutient les chrétiens là où ils sont persécutés ou vivent dans des conditions précaires.



La « Nuit des Témoins » se tiendra cette année dans cinq villes françaises, notamment Rennes, Versailles, Bayonne et Paris. Au cœur de chaque veillée, une cérémonie empreinte d’émotion où les noms des martyrs sont égrenés et leurs portraits portés en procession jusqu’à l’autel. Des chants, des méditations et des témoignages ponctuent ce moment, offrant aux fidèles une occasion de se recueillir et de prendre conscience des défis auxquels sont confrontés les chrétiens à travers le monde.



Pour cette édition 2024, trois témoins d’Arménie, du Burkina Faso et du Pakistan partageront leurs histoires. Le Père Hamazasp Kéchichian, prêtre arménien, évoquera la situation tragique des réfugiés d’Artsakh (Haut-Karabagh) et leur incertitude face à l’avenir. Le Père Laurent Balma, du Burkina Faso, racontera les persécutions que subissent les chrétiens de son diocèse de Kaya et la foi qui les soutient malgré les épreuves. Naeem Yousaf Gill, de la Commission Justice et Paix au Pakistan, parlera des persécutions et de l’emprisonnement de chrétiens, expliquant comment l’Église les accompagne dans leur quotidien difficile.



Au-delà de cet hommage, l’AED, présente dans de nombreuses régions d’Europe de l’Est, d’Asie, d’Amérique latine, d’Afrique et du Moyen-Orient, rappelle sa mission fondamentale : informer, prier et agir pour les chrétiens en détresse. À travers des projets concrets, elle soutient des communautés persécutées et veille à ce que la liberté religieuse ne reste pas un vœu pieux.