Ajaccio : L'interdiction de baignade et de pêche entre Saint François et la Parata a été levée

VL le Vendredi 27 Septembre 2019 à 16:07

Au lendemain de l'incident qui s'est produit à la station d'épuration des Sanguinaires un arrêté municipal pris par Laurent Marcangeli interdisait "Toutes activités de baignade et de pêche sont interdites sur une zone allant de la plage de la Parata à la Plage Saint-François". Le risque de déversement d’eaux usées en mer, du fait de l'incident au niveau de la station d'épuration, était à l'origine de la décision du maire d'Ajaccio. Ce vendredi 27 septembre l'interdiction de baignade et de pêche entre Saint François et la Parata a été levée, toutes activités de baignade et de pêche sont dorénavant autorisées sur le littoral.

