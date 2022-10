Ajaccio : L'identité de genre dans tous ses états au festival Corsica Doc

Le Festival Corsica Doc revient pour une seizième édition du 11 au 16 octobre avec une programmation explorant le « Féminin/Masculin » aux cinémas l' Ellipse et Laetitia à Ajaccio.



Si les temps ont été durs pour la culture compte tenu de la crise sanitaire, certains rendez-vous demeurent. Et c’est avec plaisir qu’Annick Peigné-Giuly , la directrice artistique propose une nouvelle fois cette ouverture sur le cinéma. « Nous avons décidé de présenter ce thème qui est dans l’air du temps. Nous essayons de nous rapprocher des préoccupations du monde, car le cinéma peut permettre de débattre, mais aussi d’apporter différentes représentations et traverser les époques. À ce titre nous aurons au programme un film de 1906 d’une cinéaste française, Alice Guy qui s’intitule « Les résultats du féminisme ».

Ce film représente tout à la fois, le positionnement d’une femme réalisatrice, mais aussi un document d ’époque sur fond d e burlesque avec une inversion des rôles sociaux hommes/femmes.



La thématique a permis une recherche vers d’autres horizons cinématographiques issus d’autres pays avec des exemples étonnants de transgenres acceptés dans des petites îles du pacifique sud jusqu’à l’arrivée de religieux protestants. Bien sûr cela ouvre des débats, mais permettra surtout à chacun de s’informer et d’avoir sa propre réflexion. Ce genre de rencontre entre le spectateur et le cinéma, Corsica Doc en a la vocation.



Et si ce festival peut perdurer, c’est grâce à l’engouement qu’il suscite. « Nous connaissons une évolution très positive, souligne la directrice artistique. Le nombre de nos bénévoles augmente d’année en année et s’étend sur la région ». Ainsi, aujourd’hui, une trentaine de passionnés répondent présents pour organiser et faire vivre ce festival. Issus des villes, mais aussi de la ruralité, ils contribuent à déployer toute l’année des projections à travers l’île. « Nous avons une projection tous les mois au cinéma Ellipse et bientôt au cinéma Laetitia à Ajaccio. Mais nous sommes également présents dans de nombreux villages et à Corte. Nous discutons avec nos bénévoles sur ce dont ils ont envie de projeter et nous sommes au rendez-vous ».



Il faut dire qu’Annick Peigné Giuly ne ménage pas ses efforts. Au fil des ans, elle a su constituer un vaste catalogue de films, notamment en étant également présidente de l’association parisienne « Documentaires sur Grand Écran ». Mais loin d ’elle l’idé e de garder ses trésors et ses secrets d’organisation pour elle toute seule, l’idée est de transmettre un savoir-faire et une passion. Elle met en place chaque année un atelier entièrement dédié aux bénévoles insulaires sur la programmation et les documentaires.



Bref, u ne seizièm e édition à découvrir et certainement de nombreux échanges en perspectives avec tous les « ouvriers » de l’ombre passionnés de ce festival.



L e programme :