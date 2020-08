Ajaccio. Interdiction provisoire de baignade et de pêche à la plage du Lazaret

MV le Mercredi 5 Août 2020 à 15:09

La marie d'Ajaccio indique dans un arrêté que : "Toutes les activités de baignade et de pêche sont provisoirement interdites, plage du Lazaret (Aspretto) et dans la bande des 300 mètres ".



En cause, une pollution ponctuelle de l'au de baignade.





