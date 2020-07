Ajaccio : « Ecole ouverte et vacances apprenantes » pour 700 enfants

C’est à l’occasion du dernier jour du dispositif "École ouverte" que Virginie Frantz, directrice académique des Services de l’Éducation nationale de la Corse du Sud, s'est rendue à l’école Simone Veil d'Ajaccio, accompagnée de Michel Pifferini, inspecteur d’académie en charge du dispositif " vacances apprenantes " et de Rose-Marie Ottavy, adjointe au Maire en charge des affaires scolaires.



« 700 élèves ont bénéficié de ce dispositif depuis quinze jours. Les enfants ont été amenés à fréquenter leur école ou d’autres écoles. Il s’agissait de proposer de travailler les fondamentaux le matin et les après-midi ont été consacrées à des activités ludiques. C’est un temps d’apprentissage, de renforcement scolaire suite au confinement mais aussi l’occasion pour les élèves de retrouver du lien social, de réapprendre la vie collective qui est essentiel pour l’estime de soi. Il est important de souligner la mobilisation exceptionnelle des enseignants pour ce dispositif mais également pour la continuité pédagogique pendant la durée du confinement».



Si la première phase du dispositif école ouverte a été dédiée uniquement au premier degré, la deuxième phase sera lancée à la fin du mois d’août et sera ouverte aux collèges, lycées et lycées professionnels.





L’École ouverte a pu être mise en place avec le concours des mairies

D’autres dispositifs viennent compléter ce dispositif dans le cadre des vacances apprenantes. En effet, les jeunes peuvent choisir l’école ouverte buissonnière avec des séjours en zone rurale du CP à la terminale afin de sensibiliser les élèves au développement durable ou encore les "Colos apprenantes" se dérouleront du jusqu'au 31 août 2020. Labellisés par l’État, ces séjours ouverts à toutes les familles associent renforcement des apprentissages et activités de loisirs autour de la culture, du sport, du développement durable.

Du côté des lycées professionnels, « l’été du pro » propose aux élèves d'être accueillis dans leur établissement d’origine ou dans un établissement avec un accès aux plateaux techniques nécessaires à leur formation initiale.