Ajaccio : EDF a récompensé ses alternants

Ce lundi 18 octobre, EDF Corse a célébré l’apprentissage à l’occasion d’une cérémonie de remise des diplômes à ses alternants. La cérémonie, qui s’est déroulée au Palais des Congrès à Ajaccio, a permis de réunir le Rectorat ainsi que de nombreux acteurs du monde éducatif insulaire qui s'investissent pour la jeunesse et pour la valorisation de la filière Apprentissage sur le territoire.

Au total, ce sont 11 alternants de la promotion 2019-2021, entourés de leurs tuteurs et professeurs, qui ont reçu leurs diplômes de la part du directeur régional Vincent de Rul. Les alternants accompagnés de leurs tuteurs EDF et de leurs enseignants se sont retrouvés pour partager un moment de convivialité ; un moment d’autant plus apprécié que les occasions de se retrouver ont été rares depuis le début de la crise sanitaire Covid-19.





Tout au long de la matinée, les équipes EDF ont permis aux invités de revenir sur les parcours et l’immersion de ces jeunes dans l’entreprise. La cérémonie a également été ponctuée de prises de parole de partenaires :MM Nesi, délégué académique à la formation professionnelle initiale et continue, Albertini, Proviseur du Lycée professionnel Jules-Antonini, Lorenzi, directeur délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques pour le Lycée Laetitia Bonaparte, Storaï, directeur CFA Universitaire et Serge Santunione chef d’entreprises, fondateur d’EPA Corsica et Vice-Président d’EPA France





L’événement a aussi été l’occasion de rappeler l’engagement d’EDF Corse en faveur de l’Alternance à travers les témoignages d’alternants et de tuteurs.

En effet, depuis de nombreuses années, l’entreprise œuvre pour accompagner l’insertion professionnelle des jeunes en Corse et pour faire émerger des talents. Pour ce faire, elle s’appuie sur des partenariats avec les principaux acteurs du milieu éducatif et propose des offres d’alternance dans de nombreuses filières et à tous les niveaux de formation.

Pour les CAP, BP et Titres Professionnels avec les Chambres départementales de Commerce et d’Industrie et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Corse du Sud.

Pour les BAC Pro et BTS avec notamment deux offres de formations créées avec l’Académie de Corse et la Collectivité de Corse : le BAC Pro ELEEC au Lycée Professionnel Jules Antonini d’Ajaccio et le BTS Electrotechnique au Lycée Paul Vincensini de Bastia.

Mais aussi le BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client au Lycée Laetitia Bonaparte d’Ajaccio.

Et, enfin, pour les Licence et Master avec le CFA Univ en Région Corse.



Depuis 2014, ce dispositif a déjà permis de former plus de 180 alternants, dont 90% d’entre eux ont été embauchés à l’issue de leur formation.