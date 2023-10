Ajaccio : Des élèves du lycée Saint-Paul publient leur premier ouvrage

De novembre 2022 à fin mai 2023, les élèves de la classe de seconde 3 du lycée Saint-Paul d'Ajaccio ont participé à une résidence de création littéraire à la médiathèque des Cannes. Cette résidence, une première sur l'ile, a transformé la médiathèque en un atelier de création littéraire. Un projet inédit sur l'île qui a transformé cet espace en un véritable atelier de création littéraire. L'objectif de cette résidence était clair : encourager la lecture et l'écriture, rendre le livre accessible aux adolescents, et soutenir la création littéraire. De ce travail est né "L'Oracle de Gaïa" qui tire son inspiration du travail de Jean-Louis Pieraggi, écrivain et éco-éducateur à l'Office de l'Environnement de la Corse, reconnu pour ses contes écologiques de la série "les enfants de Pandora".



La Ville d'Ajaccio a ainsi fait appel à Jean-Louis Pieraggi pour animer cette résidence d'écriture, avec le soutien pédagogique de Pascale Barthélémy, professeure de français. Tout au long de cette aventure, les élèves ont également bénéficié d'interventions scientifiques sur des sujets cruciaux tels que la pollution marine et le changement climatique. Les éditions Albiana ont apporté leur expertise sur le processus d'édition d'un livre. "D’un point de vue pédagogique, cette expérience a été extrêmement enrichissante. Elle a notamment permis à certains élèves de se découvrir et à d’autres de perfectionner leur pratique. Leur production est à la fois un outil pluridisciplinaire de qualité et l’exemple parfait que tout est possible à ceux qui s’en donnent les moyens." indique François Grimaldi d’Esdra, chef d’établissement Saint-Paul Ajaccio.



Un récit imaginaire enraciné dans la culture corse

"L'Oracle de Gaïa" plonge le lecteur dans un récit imaginaire et fantastique, enraciné dans la culture corse. À travers des éléments tels que le châtaignier, le coquillage et l'oralité, le livre explore des thèmes écologiques tout en transmettant des messages d'espoir aux jeunes générations, les invitant à prendre soin de leur terre natale et à préserver ses écosystèmes. Simone Guerrini, adjointe à la Culture et au Patrimoine de la Ville d'Ajaccio, se félicite de cette réussite éducative et culturelle qui a vu le jour grâce à la collaboration entre le réseau de lecture publique de la Ville d'Ajaccio, l'Office de l'Environnement de la Corse, le lycée Saint-Paul avec soutien de la Collectivité de Corse : "La Ville d’Ajaccio ne peut s’empêcher d’exprimer un sentiment de satisfaction, celui d’avoir contribué à ce pur moment de création littéraire de qualité auprès des jeunes esprits, et ainsi que celui de reconnaissance envers ses partenaires impliqués et les services de la lecture publique de la Mairie pour leur implication sans faille."



De son coté Guy Armanet, le Président de l'Office de l'Environnement de la Corse, souligne le rôle crucial de l'éducation environnementale : "Le projet qui nous rassemble, aujourd’hui, est un parfait témoignage des enjeux, des moyens et du chemin à parcourir pour franchir, ensemble, le cap de la transition écologique."



Pour tous les jeunes écrivains en herbe le constat est unanime, "L'Oracle de Gaïa est bien plus qu'un simple ouvrage. Il incarne une véritable aventure littéraire et pédagogique, ainsi qu'une expérience humaine exceptionnelle." Une aventure qui inspire, éduque et ouvre la voie à de futurs talents de la littérature.