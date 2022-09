Ajaccio : Country, rando, pétanque… de nombreuses animations pour la Semaine bleue impériale

LE SAMEDI 1ER OCTOBRE

De 9h à 12h, participez à la Journée Internationale de la personne âgée avec la traditionnelle distribution de roses place Campinchi, au service de portage de repas et des paniers de la solidarité.

LUNDI 3 OCTOBRE

Rdv de 9h à 12h au CIAS Alban pour une rencontre autour de la prévention en matière de sécurité routière en partenariat avecl’ASEPT, suivi d’un thé dansant (participation de 5 euros par personne), au centre Socio-culturel et sportif de Peri.

MARDI 4 OCTOBRE

Autres RDV, avec un atelier cuisine mené par la diététicienne Julie Hû de 9h à 12h à la Maison de Quartier des Cannes (placeslimitées), et une causerie autour des clichés liés à la sexualité et à l’amour des seniors menée par le docteur Tardy de 14h à 16h au CIAS Alban.

MERCREDI 5 OCTOBRE

Découvrez le matin de 10h à 16h, le village de Villanova. Parallèlement, sera donnée une conférence Prévention des réseaux sociaux. Puis, à partir 18h30, assistez à une repré- sentation théâtrale (troupe en partenariat avec l’ASEPT) au centre social de Trova.

JEUDI 6 OCTOBRE

Il sera question d’un challenge pétanque « Gaëtan Fanni » en partenariat avec la commune de Sarrola Carcopino et les associations sportives Option Pétanque et la boule de l’Ami- tié de 9h à 14h place Noël Sarrola, et d’un stage de country suivi d’une représentation avec Adélaïde et Sylvette de 15h à 17h, puis 18h30 à 20h au CIAS Alban. VENDREDI 07 OCTOBRE

La semaine se clôturera en fanfare, avec un atelier Gym équilibre avec Elsa de 10h à 11h au CIAS Alban, une ses- sion relooking, travail image de soi avec l’association Belle et Battantes de 14h à 18h au CIAS Alban, et enfin un apéro suivi d’un spectacle à 18h30 au CIAS Alban.

POUR VOUS INSCRIRE : RDV sur le site de la CAPA

Attention, vous avez jusqu’au 26 septembre 2022 pour vous inscrire.

