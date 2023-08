Ajaccio Comedy Club - Tano : " l'humour fait partie de l'ADN de la Corse "

- D’où vient votre nom de scène ?

- L’origine de mon surnom n’est pas très interessante… En revanche Tano est le véritable nom de Rocco Siffredi ; il s’appelle Rocco Tano… Et comme lui, j’essaie de toujours avoir une longueur d’avance.



- Comment en êtes-vous devenu humoriste ?

- Au départ je voulais être chirurgien comme mon père mais le jour où je suis arrivé dans un bloc opératoire pour opérer mon premier patient, j’avais oublié de faire les quinze années d’études.



- Qu’est ce qui vous plait dans ce métier ?

- Me faire insulter sur les réseaux sociaux ; plus les gens m’insultent et plus mon travail est abouti.



- Quelle est la particularité du stand-up ?

- C’est le jazz du rire ; un art scénique épuré mais dense, qui embrasse toutes les formes d’humour. Il n’y a aucune limite tant qu’on peut nourrir l’imagination des gens et surtout les faire rire.



- Comment accrocher avec le public ?

- Les gens font de la méditation pour ne pas craquer dans leur vie, insulter leur patron ou tuer leur voisin. Mon métier c’est de craquer à leur place.



- Qu’est-ce qui fait, selon vous, la singularité de l’humour corse ?

- La langue corse est bourrée de métaphores parfois hilarantes ; c’est souvent difficile de les traduire en français. L’humour fait partie de l’ADN de l’île. Il y a chez les Corses et dans ma famille un cynisme et une ironie à froid qui m’a toujours fasciné.



- Votre sketch « Les indépendantistes corses » a cartonné sur les réseaux. Pourquoi, selon vous ? Est-ce que la Corse fascine ?

- Le personnage central est mon grand-oncle Antoine Foata ; absolument chaque détail de ce sketch est un souvenir vécu à peine exagéré. Tout vient de mon enfance, du village et des conversations dans le bar de mes grand-parents. Le plus difficile dans l’humour est de transformer des histoires personnelles en blagues universelles. Évidemment la Corse fascine, son histoire, sa beauté, la pluralité de ses paysages à couper le souffle, ses gangsters cachés dans le maquis et toutes ses légendes qui finalement n’en sont pas.



- Quelles sont vos sources d’inspiration pour créer vos personnages ?

- John Coltrane, la batterie, le jazz, la bière et la majijuana.



- Qui sont vos modèles d’humoristes ?

- Il y en a beaucoup… De Chaplin à South Park en passant par Richard Pryor, George Carlin, Ricky Gervais et les Monty Python.



- Un conseil pour les jeunes qui veulent se lancer ?

- Foutez le bordel ! Tirez à vue sur tout le monde ! Et pas seulement sur l’ambulance comme beaucoup. Il faut rire de tout au lieu de chialer pour rien.