Ajaccio : Appel à candidature pour le Service National Universel

Ce vendredi 21 février le préfet de Région Franck Robine et la rectrice d’académie Julie Benetti ont présenté conjointement le dispositif de Service National Universel. Lancé l’an dernier ce sont près de 2 000 jeunes volontaires qui ont pu réaliser ce service sur treize départements pilotes. Cette année, un objectif de 30 000 jeunes est visé pour qu’ils soient accueillis sur l’ensemble du territoire national et en Outre-Mer.Concernant la Corse, entre 100 et 150 jeunes pourront effectuer ce Service National Universel (SNU). Pour candidater, il faut être âgé entre 15 et 16 ans dans l’année qui suit la 3. Pas d'autres critères puisque les personnes en situation de handicap sont reçus et accompagnés afin de favoriser l’inclusion. Mixité sociale encouragée aussi avec l’accueil de tous les jeunes qu’ils soient scolarisés ou non ou encore apprentis.« Il s’agit de développer le sens de l’engagement, a expliqué le Préfet. Le SNU se compose de deux étapes. Tout d’abord un séjour de cohésion qui aura lieu entre le 22 juin et le 3 juillet. Les jeunes retenus auront l’opportunité de partir dans un autre département avec une équipe d’encadrement expérimentée. Ce sera l’occasion de faire une expérience de mobilité mais aussi de créer des liens nouveaux et de visiter une autre région. Durant ce séjour, les jeunes seront appelés à réfléchir également à leur mission d’intérêt général qu’ils auront à effectuer ensuite et qui est la deuxième étape du SNU ».En effet, à l’issue de ce déplacement, les jeunes devront s’acquitter d'une mission de 84 heures minimum ou de deux semaines hors temps scolaire. Cette dernière pourra s’effectuer dans des domaines divers et variés : solidarité, sport, environnement, développement durable, santé, etc. Rien ne sera imposé, les volontaires choisiront dans quels domaines ils souhaiteront se rendre utiles et par la même occasion découvrir une association, une collectivité ou bien les corps en uniformes (pompiers, gendarmes, etc). A l’issue du SNU, les jeunes pourront s’engager davantage jusqu’à 25 ans sur une durée de trois mois à un an. Ces nouvelles missions pourront s’effectuer dans le cadre de dispositifs existants, services civiques, sapeur-pompier volontaire etc.Afin de transmettre l’information de manière efficace, des clips circuleront sur les réseaux sociaux et une réunion est d’ores et déjà prévue avec les chefs d’établissements scolaires à Corte le 4 mars prochain. Pour les personnes intéressées, elles peuvent déposer leur candidature sur le site internet dédié : snu.gouv.fr