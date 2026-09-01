Ajaccio : À la Parata, l’avenir de la ferme aquacole de Gloria Maris au cœur d’un nouveau bras de fer

Le Grand Site veut un déplacement de l’activité



Même position du côté du syndicat mixte du Grand Site, qui plaide depuis plusieurs années pour un déplacement de la ferme vers un autre secteur. Dans son avis du 8 septembre, celui-ci estime que « cette activité quasi industrielle dans le périmètre actuel et futur du Grand Site est incompatible avec les enjeux paysagers, patrimoniaux et environnementaux ». Il considère notamment que les cages et les installations terrestres vont à l’encontre du travail de reconquête paysagère engagé à la Parata. Le syndicat rappelle aussi les nuisances déjà relevées autour de l’activité à terre, en particulier le croisement entre les flux liés à l’exploitation et ceux des nombreux visiteurs. Sur le volet environnemental, il relève lui aussi que les informations transmises par l’OEC feraient apparaître « un impact réel sur l’herbier de posidonie dans le secteur de l’activité aquacole ». Une position qui entre directement en résonance avec les travaux de réhabilitation aujourd’hui engagés sur le Grand Site.



De son côté, pour formuler son avis négatif, la Coordination Terra s’appuie notamment sur des travaux réalisés en 2012 et 2013 qui auraient mis en évidence une dégradation des herbiers aux abords des sites aquacoles et un recul de la posidonie de plusieurs mètres selon les secteurs. « Nous restons dans l’attente d’un nouveau bilan de santé des herbiers de Posidonie sur cette zone, ainsi que d’analyses actualisées sur l’état sanitaire des eaux », écrit le collectif pointant également les données du réseau ROCCH entre 2021 et 2025. À la pointe de la Parata, les concentrations relevées en cadmium seraient selon ces relevés 2,5 fois supérieures à la médiane nationale et celles en zinc 1,7 fois supérieures. Le point figure également parmi les trois plus élevés de Méditerranée pour les PBDE, des polluants organiques persistants. À cela s’ajoutent selon le collectif les premiers résultats d’une étude menée en 2024 et 2025 par le GIS Posidonie et cofinancée par l’OEC et l’Office français de la biodiversité. Celle-ci ferait apparaître une régression de 5,6 mètres de l’herbier à la Parata. Un chiffre que l’OEC invite toutefois à ne pas isoler de son contexte : cette évolution serait multifactorielle et ne pourrait pas être imputée exclusivement à la ferme aquacole.



Gloria Maris défend son activité



Pour répondre aux critiques, Gloria Maris s’appuie d’abord sur le suivi environnemental réalisé depuis plusieurs années par la STARESO, dont la campagne la plus récente a été menée à l’été 2025 sous les cages, à 300 mètres dans le sens des courants dominants ainsi que sur un troisième point, ajouté à la demande de la ferme, à 300 mètres en direction de la plage. Et les conclusions sont loin, note Gloria Maris, de décrire la situation dénoncée par ses opposants. En effet, dans son rapport la STARESO constate certes que la posidonie est absente sous les cages, une situation déjà relevée lors des précédentes campagnes et liée à l’ombre générée par les installations, qui empêche la plante d’effectuer sa photosynthèse. Mais les scientifiques concluent que cet effet demeure « limité et localisé sous les cages ». À 300 mètres, la situation est sensiblement différente. La densité de l’herbier est qualifiée d’« excellente » sur la station historique et de « bonne » sur le point situé vers la plage. La STARESO estime que la vitalité de la posidonie ne semble pas impactée sur ces deux stations et relève même une amélioration au fil du temps, avec un état global passé de bon à très bon à 300 mètres. Le rapport indique également que la faune et la flore associées « ne semblent pas impactées » par la ferme. Davantage d’individus et d’espèces ont même été observés sous les cages qu’à 300 mètres, ce que les scientifiques attribuent probablement au surplus de matière organique disponible pour leur alimentation. Aucune espèce exotique envahissante n’a par ailleurs été recensée. Gloria Maris relève de son côté que 63 espèces ont été recensées sur le secteur, dont 45 sous les enclos, et rappelle que ses maigres bénéficient du Label Rouge, lequel implique selon l’entreprise une absence de traitement sur l’ensemble du cycle d’élevage. Le suivi réalisé en 2025 reste néanmoins ciblé. Contrairement à certaines campagnes précédentes, aucune mesure de la colonne d’eau ou des sédiments n’a été effectuée cette année-là, alors que la STARESO indique que ces paramètres sont également déterminants pour disposer d’une évaluation intégrée, notamment concernant les apports en matière organique.



Sur le reste du dossier aussi, Gloria Maris conteste fermement les arguments avancés par ses opposants. L’entreprise rappelle notamment que la ferme était déjà présente lors de l’obtention du label Grand Site de France et qu’elle l’était toujours lors de son renouvellement en février 2024. Elle souligne également qu’entre 2017 et 2021, un projet de base à terre avait été travaillé au sein d’un comité réunissant la Ville, la direction du Grand Site, les services de l’État, un architecte et Gloria Maris. Selon elle, ce projet architectural avait été validé par l’ensemble des parties prenantes. Elle refuse donc de porter seule la responsabilité de l’aspect actuel de ses installations terrestres. « Nous partageons les critiques adressées à l’aspect actuel de cette installation », assure Gloria Maris dans un communiqué, en rappelant que l’enclos de 589 m² n’avait vocation à être que provisoire. L’entreprise estime que la situation actuelle résulte justement de l’impossibilité d’obtenir les autorisations nécessaires pour réaliser la nouvelle base qu’elle souhaite construire. Réagissant aux projets actuellement portés par le syndicat mixte dans le cadre de la réhabilitation de la Parata, l’entreprise assure disposer, depuis la décision du tribunal administratif de Bastia, de droits sur la parcelle concernée jusqu’en 2050 et affirme avoir découvert « avec surprise » la présentation d’un programme d’aménagement prévoyant la disparition de ses installations. « La ferme n’a aucune intention de cesser ses activités à terre à la Parata », prévient-elle, assurant vouloir au contraire les redéployer dans une installation mieux intégrée au Grand Site. « Nous ne demandons aucun privilège : nous demandons que le droit soit respecté et qu’un dialogue s’ouvre. Nous sommes prêts à investir dès demain dans une base à terre exemplaire, conforme aux exigences du Grand Site comme au droit du travail que nous devons à nos équipes », appuie Bastien Riera, directeur de la Ferme Marine des Sanguinaires.



L’entreprise appelle désormais à renouer le dialogue avec la Ville d’Ajaccio, le syndicat mixte, les services de l’État et les associations environnementales. Une volonté qui se heurte pour l’heure à des positions qui semblent de plus en plus éloignées. L’enquête publique, prolongée jusqu’au 26 septembre, doit désormais permettre de recueillir les dernières observations avant la poursuite de l’instruction du dossier.

