Ajaccio : 60 arbres supplémentaires sur le cours Napoléon

Au-delà du Cours Napoléon, l’idée est de « reverdir l’ensemble de la commune par des arbres quand cela est possible » indique Georgia Susini, Directrice de l’environnement et des aménagements paysagers, qui précise qu’Ajaccio est déjà une commune « très verte », dans un « écrin vert naturel ».



Si depuis 2019 plus 1100 arbres ont déjà été plantés sur la commune, plusieurs projets d’aménagement sont en cours. Le Casone, qui a connu une première phase de végétalisation en 2019, entre dans une nouvelle étape, avec une plantation de 50 arbres supplémentaire en périphérie de la place, d’ici fin juillet. L’espace paysager du Parc Berthault est également en cours de redéfinition. « On va s’orienter vers un jardin avec des végétaux de collection, pour retrouver l’esprit de l’époque » précise Georgia Susini. À Mezzavia, ce sont 70 arbres qui vont également être plantés. D’autres pistes ne manquent pas pour compléter les 40 hectares d’espaces verts de la ville. Mais pour la directrice, l’important est d’avoir en tête que la végétalisation vient en fin d’aménagement : « Avant, il faut réfléchir à tout ce qui est structurel pour que le végétal puisse trouver sa place » conclut-elle.