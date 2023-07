Ajaccio : 24 lycéens corses récompensés pour leurs plaidoiries sur les droits de l'Homme

Leurs voix se sont fait entendre avec conviction. Vingt-quatre lycéennes et lycéens provenant de différents établissements de l'ile ont été honorés ce lundi lors de la cérémonie de remise des prix de la 6e édition du concours de plaidoiries pour les droits de l’Homme. Du 9 au 12 juin, ces élèves ont présenté devant un jury composé de membres de la Ligue des droits de l’Homme (LDH) et de professionnels de l’éducation nationale des plaidoiries de 10 minutes portant sur l'un des trois thèmes sélectionnés par la LDH et l’académie de Corse : « L'égalité en droit et le refus des discriminations », « Le droit à un environnement sain et durable » et « La liberté d'aller et venir ».



Entourés de leurs parents et professeurs, les lauréates et lauréats sont venus recevoir leurs récompenses des mains de Maître Patrick Baudouin, avocat pénaliste et président de la Ligue des droits de l’Homme. Cependant, au-delà de la récompense phare du séjour à Paris, l’intérêt de ce concours est avant tout pédagogique. « C’est une initiative importante parce qu’elle se situe à plusieurs niveaux », explique Patrick Baudouin. « D’abord dans un cadre purement éducatif entre les enseignants et les élèves pour faciliter l’expression orale. Et surtout, c’est la thématique liée aux droits et aux libertés qui est retenue. Il est extrêmement important pour les jeunes, qui vont être l’avenir des décisions à prendre et de l’insertion dans la société, de s’approprier cette question des droits et des libertés dans tous les domaines ».



De plus, ces plaidoiries permettent aux élèves de réfléchir sur la société d’aujourd’hui, de s’investir et d’approfondir leurs connaissances des droits fondamentaux. « À travers les concours de plaidoirie, c’est une possibilité de s’investir, de choisir un thème et puis d’être dans une concurrence entre lycéens qui leur permet de s’élever », continue l’avocat. « Ce sont des sujets qui nous ramènent à l’humanité, à l’égalité, à la liberté, à la fraternité toutes ces leçons qui sont aujourd’hui délaissées. Donc ce type d’événement est encore plus que jamais essentiel. On pourra dire que ça ne va pas bouleverser le monde, mais si plusieurs élèves acceptent de participer à ces concours de plaidoirie un peu partout en France, je crois que c’est plus important que ce qu’on imagine ».