Ajaccio : 22,6 kg de mégots collectés en septembre

Depuis l’installation de 20 nouveaux cendriers en juin 2024, Ajaccio redouble d’efforts pour offrir à ses habitants des moyens pratiques de se débarrasser des mégots de cigarette de manière responsable. Ces cendriers, positionnés à des endroits stratégiques tels que les arrêts de bus, passages piétons et lampadaires, permettent de lutter efficacement contre ce fléau environnemental.



Cette démarche s’inscrit dans une campagne plus vaste, lancée en 2023, qui avait déjà permis de collecter 10 kg de mégots en un mois. Ce dispositif a rapidement fait ses preuves, incitant la municipalité à renforcer l’initiative en déployant des cendriers supplémentaires et en poursuivant la sensibilisation auprès du public. En plus des espaces urbains, des cendriers de plage ont également été mis à disposition pour encourager des pratiques plus respectueuses de l’environnement sur le littoral ajaccien.



Recycler les mégots pour un avenir durable

Au-delà de la collecte, E.collecte joue un rôle crucial dans le recyclage de ces déchets. En effet, les mégots récoltés sont transformés en mobilier urbain, contribuant à une démarche de revalorisation circulaire. Ce processus permet non seulement de réduire la présence de mégots dans l’espace public, mais aussi de donner une seconde vie à ces déchets nuisibles.