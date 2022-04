Ajaccio : 2 nouveaux semi-rigides des sauveteurs en mer inaugurés à la base navale d'Aspretto

Ils se nomment Gardiolino et Mezu Mare, deux semi-rigides rouges et noirs de 7,50m chacun et ont fait la fierté, ce jeudi après-midi, des membres de la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) d’Ajaccio.

Sous un soleil radieux et une température pré-estivale, il y avait foule pour l'inauguration de ces bateaux censés venir compléter la flotte de la SNSM. « Avec ces deux unités d’intervention rapide, des locaux neufs, une vedette hauturière entièrement rénovée livrée en fin de mois prochain et un équipage formé, rappelle Claude Ricci, président de la station SNSM d’Ajaccio, c’est une étape très valorisante qui va nous permettre de nous développer encore plus et d’être plus actifs en termes de sécurité. Nous allons, je l’espère et si nous bénéficions du soutien des municipalités concernées (Vico-Sagone, Coggia, Calcatoggio, Cargèse) développer un concept de patrouilleurs côtiers pour en avoir sur le golfe de Sagone. En attendant, le Guardioloni et le Mezu Mare vont permettre des interventions plus rapides (15mn) sur les différents sites sur lesquels ils seront sollicités. Il convient de remercier les différents partenaires impliqués, l’État, qui augmente son soutien au niveau national, la Marine Nationale, qui a toujours été là, la Collectivité de Corse, toujours présente à nos côtés et notre Société Nationale qui nous fédère. »