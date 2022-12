Ajaccio : 10 nouveaux citoyens français ont reçu leur décret de naturalisation

L’émotion était de mise ce jeudi 15 décembre à l’hôtel de la préfecture à Ajaccio, où dix ressortissants de Corse-du-Sud ont reçu leur décret de nationalisation. Si les motivations de leur demandes sont diverses , la fierté d’être officiellement Françaises et Français se lisait dans leurs yeux de ces personnes venant de plusieurs pays différents. Certaines sont arrivés accompagnées par leurs famille et amis, d'autres par le maire de leur commune."L'acquisition de la nationalité est l'aboutissement d'un parcours d'intégration engagé depuis votre arrivée sur le territoire. Chacune et chacun d’entre vous y cherchait alors quelque chose qui lui était propre : un refuge, une protection, une famille, et finalement un destin." a indiqué dans son discours le préfet de Corse Amaury de Saint-Quentin.Issues du Maroc, de la Belgique, du Laos, du Portugal, de la République-Dominicaine, du Sénégal et de la Tunisie ces personnes ont fait le choix de quitter leur pays pour la France et vivent aujourd'hui enCorse du Sud.











